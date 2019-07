Im Rahmen des Sonntags der Jugend lädt die Pfarrei und der Vorstand des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) am morgigen Sonntag um 18 Uhr zu einem Open-Air-Jugendgottesdienst ein. Die Messe findet am Pfarrheim in Lettenreuth statt. Zelebrant ist Dekanatsjugendseelsorger Pfarrer Georg Birkel. Es spielt die Band "Unikat". Im Anschluss gibt es Essen und Getränke und ein gemütliches Zusammensein. red