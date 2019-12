Jugendgottesdienst "Mut zum Frieden"

Der Jugendverband DPSG Bad Staffelstein lädt morgen um 18 Uhr in die katholische Kirche St. Kilian Bad Staffelstein zu einem ökumenischen Gottesdienst mit anschließender Friedenslichtaussendung, mitgestaltet vom Kinderchor "Happy Smile", ein. Die diesjährige, bundesweite Friedenslichtaktion 2019 in Deutschland macht deutlich, dass es immer wichtiger wird, sich mutig für den Frieden einzusetzen. Im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst können sich die Gäste mit Glühwein, Punsch, Suppe und fair gehandelte Waren auf dem Kirchplatz aufwärmen und auch selbst ein Friedenslicht mit nach Hause nehmen. red