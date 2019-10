Am Samstag, 19. Oktober, sind alle Interessierten zu einem Jugendgottesdienst mit Pater Roberto von der Diözesanstelle Weltkirche der Erzdiözese Bamberg eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr in der Kirche Maria Königin des Friedens. Gestaltet wird der Gottesdienst von Jugendlichen aus Altendorf in Zusammenarbeit mit dem Jugendausschuss der Pfarrei Buttenheim, der Gruppe "Kuhblei Dancers" aus Indien und der Band "Akiba". Das Thema heißt "#Mission_Zukunft". red