Jugendgottesdienst in Reifenberg

Der Gottesdienst für alle Jugendlichen und Junggebliebenen im Dekanat Ebermannstadt findet nicht wie im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Kirchehrenbach/Leutenbach/Weilersbach angekündigt am Sonntag, 14. Juli, um 17 Uhr, sondern erst um 18 Uhr in St. Nikolaus in Reifenberg statt. Es spielt die Band "Lifelines" aus Gößweinstein. Das Motto dieses Gottesdienstes heißt "Sommer, Sonne, Meer und Glaube". Aufgrund des voraussichtlich schlechten Wetters findet kein Open-Air-Gottesdienst statt. Der Gottesdienst wird in der Vexierkapelle gehalten. Anschließend sind die Besucher zu einem Beisammensein eingeladen. red