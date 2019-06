Jugendgottesdienst in der Kreuzbergkapelle

Ein Jugendgottesdienst findet am Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr in der Kreuzbergkapelle Kronach statt. Er wurde von einem Team Jugendlicher, Religionspädagogin Miriam Zöllner und Jugenddiakonin Annette Teille vorbereitet. Musikalisch wird der Abend gestaltet von der Jugendband "Joyfully". In Filmausschnitten, Liedern und Texten wird auf die verschiedenen Dimensionen des menschlichen Miteinanders eingegangen. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht bei Getränken und Snacks die Möglichkeit zum Gespräch. red