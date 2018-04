Am kommenden Sonntag, 15. April, findet ein Jugendgottesdienst in der Christuskirche statt, der von einem Team Jugendlicher und Jugenddiakonin Annette Hofmann vorbereitet wurde. Musikalisch wird der Abend gestaltet von der Jugendband "Joyfully". Wer oder was ist schön? In den Medien und im Internet wird uns vorgemacht, wie wir sein sollen und was die Gesellschaft erwartet, aber ist das wirklich alles? Wo liegt unsere Schönheit und was hat Gott damit zu tun? Darum soll es an diesem Abend gehen. Es wird ein abwechslungsreiches Programm geben. In Anspielen, Liedern und Texten wird auf die verschiedenen Dimensionen dieses Themas eingegangen. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht bei Getränken und Snacks die Möglichkeit zum Gespräch. Beginn ist um 18 Uhr. red