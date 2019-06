Die katholische Pfarrei St. Kilian lädt alle Jugendlichen am Sonntag, 2. Juni, ab 18 Uhr zum Jugendgottesdienst auf der Seebühne in Bad Staffelstein unter der Leitung von Pfarrer Georg Birkel ein. "Ja, ich brenn' für dich!" lautet das Thema. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Band "Friedensnetz" aus Döringstadt umrahmt. Der Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Bad Staffelstein entfällt. red