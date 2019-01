Jugendförderung: Fußball machte auch in der Halle Spaß

"Lauf Henry!" - "Hol dir den Ball, Jonas!" - Die Mütter auf der Tribüne wirkten hektischer als die Kinder auf dem Spielfeld oder die Betreuer an der Seitenauslinie. Dabei sollten die Kinder in erster Linie Spaß haben beim Turnierwochenende, zu dem den FC Michelau Nachwuchskicker aus dem Kreis Lichtenfels und angrenzenden Landkreisen in die Michelauer Mainfeldhalle eingeladen hatte. Das Turnierwochenende, das Altersklassen von der G-Jugend bis hinauf zur B-Jugend zusammenführte, ist Teil des Jugendförderkonzepts des FC Michelau. Ein fester Sponsorenkreis mit namhaften Spendern ermöglicht es, ein vorbildliches Konzept in die Tat umzusetzen. Dazu gehören das Sommercamp der Nachwuchsmannschaften, die dabei von Ausbildern der Spielvereinigung Greuther Fürth unterstützt werden, und im Winter das Hallenturnier, das heuer zum dritten Mal stattfand. Die Michelauer Fußballer bedanken sich bei Sponsoren und Helfern. Klaus Gagel