"Jugendflamme" wurde gezündet

Wer am vergangenen Samstag den Freizeitpark "Schloss Thurn" besuchte, traf neben Cowboys und Dinolino auch auf viele Jugendliche in blau-orangenen Schutzanzügen. Der Grund hierfür war die Abnahme der "Jugendflamme", an welcher insgesamt 186 Jugendfeuerwehrleute aus den verschiedensten Feuerwehren des Landkreises Forchheim teilnahmen. Die Abnahme dieses Leistungsabzeichens findet im Zweijahres-Rhythmus statt und wurde in diesem Jahr bereits zum achten Mal im Freizeitpark abgehalten.

Notruf, Knoten, Steckleiter

An über zehn Stationen, welche über den gesamten Park verteilt waren, mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr feuerwehrtechnisches Können und Wissen unter Beweis stellen. So musste beispielsweise in der ersten Stufe ein Notruf richtig abgesetzt, verschiedene Knoten angefertigt oder ein Hydrantenhinweisschild erklärt werden. Um die zweite Stufe der Prüfung zu bestehen mussten die Jugendlichen einen feuerwehrtechnischen Hindernis-Parcours absolvieren, ein Strahlrohr vornehmen sowie den Einsatzzweck von vorgegebenen Geräten erklären können. Bei der höchsten Stufe des Abzeichens mussten verschiedene Szenarien in der ersten Hilfe abgearbeitet sowie eine Steckleiter vorgenommen werden können.

Verleihung in der Westernstadt

Die freie Zeit bis zur Verleihung der Jugendflammen am Nachmittag konnten sich die Mädchen und Jungen in den zahlreichen Attraktionen und Fahrgeschäften des Freizeitparks vertreiben. Die begehrten Leistungsabzeichen erhielten die Jugendlichen in der Westernstadt aus den Händen des stellvertretenden Landrats und Bürgermeister der Gemeinde Heroldsbach, Edgar Büttner, des Hausherrn Benedikt Graf von Bentzel, Kreisbrandrat Oliver Flake und Thorsten Erlwein von der Volksbank Forchheim. red