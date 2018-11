Jugendfeuerwehrler werden gewürdigt

Die Feuerwehr Bad Bocklet verfügt über 35 Aktive sowie elf Anwärter, berichtete 1. Kommandant Christian Horn auf der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bocklet.

Es konnte ein neues Mitglied in der Jugendfeuerwehr begrüßt werden. Ebenso wurden zwei neue Aktive in die Feuerwehr aufgenommen. Im letzten Jahr haben aber auch zwei Mitglieder die Jugendfeuerwehr und ein Aktiver die Feuerwehr verlassen. Das Durchschnittsalter liegt aktuell bei 36 Jahren bei Durchschnittlich 21 Jahren Dienstzeit.

Im vergangenen Berichtsjahr ist die Feuerwehr Bad Bocklet zu 26 Einsätzen ausgerückt. Neben fünf Bränden gab es 13 Technische Hilfeleistungen und acht sonstige Einsätze. Ohne die Übungen sind so 448 Einsatzstunden zusammengekommen.

Als erwähnenswert sind eine Vielzahl von Einsätzen anzusehen. Neben einem spektakulären Verkehrsunfall am Bad Bockleter Kreisverkehr gab es im März einen größeren Dachstuhlbrand in der Windheimer Straße. Nur eine Woche später kam es in der Rosenstraße zu einem Wohnungsbrand.

Jugendwart Raphael Langer berichtete über elf Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die 13 Übungen durchgeführt hat. Christian Horn zeigt eine Auswertung, wer von den aktiven Mitgliedern und der Jugendfeuerwehr wie oft pro Jahr an Übungen oder Einsätzen teilnimmt. Dieses Jahr führt Nicolai Mucha die Liste mit 26 Teilnahmen an, gefolgt von Raphael Langer. Besonders lobt er auch Noel Samko der als Jugendlicher 20 Teilnahmen vorzuweisen hat.

Nicolai Mucha, Bernhard Geldner und Kevin Scheuplein konnten die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger erfolgreich abschließen.

Bei der Wahl der Vertrauensleute stellen sich Florian Gorm und Jan Trümbach sowie Andreas Kleinhenz (abwesend, sein Einverständnis lag vor) zur Wahl und erhielten ein einstimmiges Votum. red