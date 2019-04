Jugendfeuerwehr zeigt ihr Können

Einen Informationsnachmittag für Jugendliche aus dem Stadtgebiet veranstaltete die Jugendfeuerwehr der Stadt. Dazu wurden alle Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren eingeladen. Mit einem bunten Programm wurde gezeigt, wie und an welchen Geräten die Jugendfeuerwehr übt und ausgebildet wird. Jeder konnte sein Können beim Löschen eines Brandes am Feuertrainer unter Beweis stellen. Der Feuerwehrnachwuchs bezog die Jugendlichen in eine Personenrettung und einen Verkehrsunfall mit dem Brand des Fahrzeugs mit ein. Die nächste Jugendübung findet am Samstag, 13. April, um 16 Uhr am Feuerwehrhaus Burgkunstadt statt. Stadtkommandant André Grothues und Jugendwartin Kristina Völk würden sich über das Kommen weiterer Jugendlicher aus dem Stadtgebiet sehr freuen. red