Jugendfeuerwehr stellt Maibaum auf

Die Jugendfeuerwehr im Zeiler Stadtteil Ziegel-anger stellt am Dienstag, 30. April, einen Maibaum auf dem Dorfplatz auf. Ab 18 Uhr bewirten die Nachwuchskräfte der freiwilligen Feuerwehr ihre Gäste in der Weinlaube. Der Baum wird gegen 18.30 Uhr in die Senkrechte gebracht. red