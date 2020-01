Jugendfeuerwehr sammelt Christbäume

Die Jugendfeuerwehr Marktzeuln informiert über ihre Christbaumsammlung, die am Samstag, 18. Januar, ab 9 Uhr stattfinden wird. Wer seinen Christbaum abgeholt haben möchte, soll diesen vor dem Grundstück, gut sichtbar bis spätestens 9 Uhr mit einer Abholmarke lagern. Die Marken sind bei der Franken-Apotheke erhältlich. Die Christbaumverbrennung findet am gleichen Abend gegen 17 Uhr mit Glühweinausschank und Bratwurstverkauf am Feuerwehrhaus statt. Gegen 18 Uhr wird angezündet. hh