Ebensfeld vor 14 Stunden

Jugendfeuerwehr beim Kreisjugendfest

Am Sonntag, 7. Juli, können sich interessierte Jugendliche und Eltern anlässlich des Kreisjugendfestes am Naturbad zwischen 12 und 18 Uhr auch über die Jugendfeuerwehr informieren. Am Infostand werden...