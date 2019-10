Jugendclub "Bunker" erweitert Öffnungszeiten

Ob Freunde treffen, Musik hören, kickern oder Billard spielen - der Jugendclub "Bunker" bietet Kindern und Jugendlichen der Gemeinde Adelsdorf viele Möglichkeiten, ihre Freizeit zu gestalten. Nun erweitert der Jugendclub seine Öffnungszeiten: Zusätzlich werden künftig neben den bisherigen Öffnungszeiten am Dienstag und Freitag auch jeden Montag von 15 bis 17.15 Uhr und jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr die Türen des "Bunkers" geöffnet sein.

Die offenen Treffs starten am Montag, 14., und am Mittwoch, 16. Oktober, in den Räumen der Aischgrundhalle und richten sich an interessierte Jungen und Mädchen über neun Jahren. Auch das Programm der offenen Treffs ist bunt: Neben Billard, Kicker und Co. können die Kinder und Jugendlichen sich auch auf Basteln, Backen sowie Tanzveranstaltungen freuen. Betreut werden die offenen Treffs von Janina Mönius, die auch schon in der Mittagsbetreuung der Adelsdorfer Schule tätig ist. red