Jugendchorleiter gesucht

Der Gesangverein ist auf der Suche nach einem neuen Leiter für seinen Kinderchor "Rothkehlchen" und seinen Jugendchor "Ruamonics". Grund dafür ist der Rücktritt des Chorleiters Stefan Kriegel, der - für alle überraschend - in der Jahreshauptversammlung sein Amt niederlegte. Somit steht das Vorstandsteam um Georg Beuschel nun in der Pflicht, für den Nachwuchs möglichst schnell einen neuen Chorleiter zu finden, damit Proben und Auftritte stattfinden können.

Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Roth im Feuerwehrhaus blickte Vorsitzender Beuschel zunächst auf das vergangene Jahr zurück. Zur Zeit zählt der Gesangverein 86 Mitglieder, davon sind 22 aktiv. 2018 wurden 41 Singstunden gehalten - die Teilnahme lag bei 78,53 Prozent der Mitglieder. Elf Auftritte wurden absolviert. Für dieses Jahr ist wieder die Mitgestaltung von Maiandachten in Roth, Bad Staffelstein und Kleinziegenfeld angedacht. An einem Ehrungsabend (26. Oktober) werden langjährige Mitglieder geehrt. Ein Weihnachtskonzert steht bereits fest: Es findet in der Schön-Klinik in Bad Staffelstein am 10. Dezember statt.

Dass auch der Nachwuchs in Roth kräftig singt, war der Statistik des Vorsitzenden zu entnehmen. Seit einigen Jahren gibt es den Kinderchor "Rothkehlchen" mit jetzt 18 Stimmen und seit März 2017 den Jugendchor "Ruamonics" mit aktuell 14 Heranwachsenden. Die jungen Sänger absolvierten im zurückliegenden Jahr sieben Auftritte. Ende 2018 verabschiedete sich Bianca Geiger von der Nachwuchsbetreuung aus privaten Gründen, Doris Pöhner und Martina Musmann-Jäger übernahmen ihre Aufgabe.

Überraschender Schritt

Stefan Kriegel legte nicht nur sein Amt als Chorleiter der Jugend nieder, sondern erklärte auch seinen Austritt aus dem Verein und verließ die Versammlung. Es wurde diskutiert, wie es mit den Nachwuchssängern nun weitergehen soll. Man ist bemüht, eine vernünftige Lösung für alle Beteiligten zu finden, um die gute Nachwuchsarbeit auch weiterhin zu gewährleisten.