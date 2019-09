Mit Beginn des neuen Schuljahres soll in der Pfarreiengemeinschaft "Sieben Sterne" ein Jugendchor gegründet werden. Ziel der wöchentlichen Proben ist die Gestaltung von Gottesdiensten. Mitsingen können Jugendliche und Erwachsene der Pfarreiengemeinschaft Hammelburg mit Interesse an moderner und kirchlicher Chormusik. Das erste Treffen ist am Freitag, 20. September, um 16.30 Uhr im Pfarrzentrum Hammelburg. Info bei Kantor Dieter Blum, Tel.: 09732/786 198. sek