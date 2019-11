Jugendchor gestaltet Gottesdienst

Der Gottesdienst am Sonntag, 17. November, um 10 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche wird vom Jugendchor Herz-Jesu und Musikschule musikalisch mitgestaltet. Unter der Leitung von Brigitte und Burkhard Ascherl singt der Chor unter anderem "O Lord I call you", "Good news", "Goin' up", "Deep peace" und "This little light of mine". sek