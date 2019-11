Jugendblasorchester Scholz tritt in Bad Kissingen auf

Das Jubiläumskonzert des Jugendblasorchesters Scholz Geroda findet am Sonntag, 24. November, ab 19.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Die musikalische Reise im Rahmen der Reihe "Blasmusik am Sonntagabend" führt von böhmischer Blasmusik und Schlager über Bigband-Sound und Pop bis hin zu Unterhaltungsmusik und Gesangsnummern. Tickets gibt es in der Bad Kissinger Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Foto: Markus Fay