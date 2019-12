Jugendblasorchester reißt die Zuhörer mit

Ein glanzvolles musikalisches Schlusslicht im Vereinsjahr des Gesang- und Musikvereins Mistelfeld war das traditionelle Weihnachtskonzert des Jugendblasorchesters. 75 Minuten lang wurde Blasmusik mit viel Gefühl und Emotionen im mit Kerzenschein erleuchteten Gotteshaus St. Andreas geboten. Die überwältigten Besucher spendeten den 25 Nachwuchsmusikern viel Applaus.

Es gibt Mistelfelder Bürger, die noch keins der 16 Weihnachtskonzerte der Nachwuchsmusiker verpasst haben. "Ich komme immer wieder gerne hierher und freue mich über die schöne Musik!", lobte Marga Mahr schon vor der Veranstaltung. Auch Pfarrerin Anne Salzbrenner ließ es sich nicht nehmen, zum Konzert zu kommen: "Seit Wochen bin ich erfüllt von der Vorfreude auf dieses Konzert, das ich seit vielen Jahren besuche!" Und beide sollten nicht enttäuscht werden.

Beim Stück "The second waltz", das durch André Rieu weltweite Bekanntheit erreichte, spielten sich die Musiker mit großer Klangfülle in die Herzen der Gäste. Ein Paradestück für die Nachwuchsmusiker der Leuchsentaler war das Stück "Can you feel the love tonight" aus dem Disney-Zeichentrickfilm "König der Löwen", das zweifellos zu den Höhepunkten des Konzertes gehörte.

Wer vor allem wegen der Weihnachtslieder zum Konzert gekommen war, konnte bei Melodien wie "Tochter Zion", "O du fröhliche" und "Stille Nacht" die weihnachtliche Atmosphäre des Gotteshauses förmlich spüren. Die Lieder zum Mitsingen trafen genau den Geschmack der Zuhörer.

Martin Dirauf unterlegte mit Bildern und Filmausschnitten auf einer Großleinwand die musikalischen Darbietungen. Durch das Programm führte Maria Lang.

"Das Konzert war fantastisch und mitreißend, ein wahrer Ohrenschmaus", freute sich Zweite Bürgermeisterin Sabine Rießner. Der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Horst Sünkel, sprach von einem wunderbaren, klangvollen Ereignis. Das ganze Publikum war vom Konzert sehr bewegt. dir