Jugendblasorchester haben auch Hits von Michael Jackson im Repertoire

Das Schüler- und das Jugendorchester des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) im Bezirk Oberfranken präsentieren am 3. Oktober ab 17 Uhr in der Adam-Riese-Halle wieder ihre "Highlights der Blasmusik".

Mit der Eröffnungsfanfare der Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles werden die Konzertbesucher durch das Schülerorchester willkommen geheißen. Folgen soll ein musikalischer Höhenrausch: Mit dem Werk Stratosphere beschreibt der Komponist Otto M. Schwarz nämlich den abenteuerlichen Sprung mit einem Fallschirm aus einer Höhe von über 30 Kilometern.

Die musikalische Sprache des Komponisten Markus Götz ist farbenreich-schillernd. Mit seinem Werk Adventure hat er Musik geschaffen, die die typischen Charakteristika derer von Abenteuerfilmen aufweist. Zum Programm gehören ferner Auszüge aus den Soundtracks des Online-Rollenspiels "World of Warcraft" sowie der Filme "Man of Steel" und "Pirates of the Caribbean". Auch Musik der Rolling Stones wird erklingen. Bekannten Liedern des King of Pop, Michael Jackson, werden sich die jungen Musiker in einem Medley widmen. Es beinhaltet die Titel "Don't stop till you get enough", "Liberian Girl", "Bad" und den großen Hit "Heal the World". Die feine Orchestration gefällt den jungen Leuten selbst besonders gut.

Die Jüngsten (das Schülerorchester) haben eine Ferienwoche geopfert und sich im Schullandheim Pottenstein auf das Konzert vorbereitet. Ebenso die Mitglieder des Jugendorchesters, die in der Jugendherberge in Wunsiedel zusammen geübt haben.

Insgesamt werden aus dem Bezirk Oberfranken 153 Schüler und Jugendliche aus 43 Vereinen ein abwechslungsreiches Konzert bieten. Die musikalische Gesamtleitung hat Michael Botlik. Unterstützt wird er von den Dirigenten Armin Häfner, Edmund Rolle und Michael Saffer.

Seit knapp 30 Jahren gibt es ein Auswahlorchester Oberfranken, das heutige Jugendorchester im Nordbayerischen Musikbund Bezirk Oberfranken.

Die Orchesterwochen werden jeweils von einem Team erfahrener Dozenten geleitet und erweisen sich als exzellente Fortbildungsmaßnahme. Die Hinführung von Kindern an Musikinstrumente hat im Blasmusikbereich einen hohen Stellenwert und hat eine sehr erfreuliche Entwicklung genommen. Mittlerweile sind aus exzellenten jungen Blasmusikern Dirigenten und Ausbilder in den Vereinen geworden. Das Projekt "Auswahlorchester" wird vom Bezirk Oberfranken, vom Freistaat Bayern und von der Stadt Bad Staffelstein unterstützt.

Auftritt am 3. Oktober

Weitere Informationen sowie Karten zum Konzert gibt es beim Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein (Tel. 09573/33120) Bahnhofstraße 1, oder an der Abendkasse.