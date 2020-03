Jugendblaskapelle will selbstständig bleiben

Im "Haus der Kirche" berichtete Vorsitzende Hella Klett von den Auftritten der Jugendblaskapelle im vergangenen Jahr. Den Auftakt machte wie immer das Quartalsspielen zu Geburtstagen in der Seniorenresidenz. Im Medicalpark wurden die Reha-Gäste mit zwei Auftritten unterhalten. Am "Meedertag" spielte die Kapelle zwei Stunden Unterhaltungsmusik. Die Kirchweihständchen in Beiersdorf, Großwalbur, Sülzfeld und Gauerstadt kamen bei den Dorfbewohnern gut an.

Ein Ausflug mit zwei Kleinbussen führte nach Geiselwind. Der Volkstrauertag wurde zusammen mit den Walburtaler Musikanten musikalisch umrahmt. Acht Auftritte sind auch für dieses Jahr geplant.

Hella Klett nannte die Mitgliederzahl mit 51, davon drei Ehrenmitglieder, 17 aktive Musiker und sechs Schüler in Ausbildung. Für die Auftritte fanden 32 Proben statt. Die Jugendblaskapelle benötigt nur hin und wieder Aushilfsspieler. Es wurde ein Zusammenschluss mit einer anderen Kapelle vorgeschlagen, der aber abgelehnt wurde. Die Musiker wollen selbstständig bleiben.

Die neue Führungsspitze des Nordbayerischen Musikbundes mit Vorsitzendem Norbert Oppel und Stephanie Kramer stellte sich den Mitgliedern vor. Oppel ehrte Annamaria Kausch für ihr zehnjähriges Trompetenspielen und wünschte, dass sie noch lange der Jugendblaskapelle treu bleibe, in der sie mit zehn Jahren angefangen habe.

Wie Stephanie Kramer sagte, würden zum zweiten Blasmusik-Spektakel in Bad Rodach 2000 bis 3000 Besucher erwartet. Sonderzugfahrten mit dem Agilis von Coburg nach Bad Rodach seien in Planung. Ferner werde es einen verkaufsoffenen Sonntag geben und gleichzeitig finde das Fischerfest statt.

Kramer wies darauf hin, dass dringend Ausbilder gebraucht würden, die auch Proben übernehmen und die einzelnen Orchester unterstützen. Im Kreis Coburg gebe es 700 Mitglieder in 18 Kapellen.

Als neue Kassiererin wurde Melanie Hütter gewählt, zu Revisoren Josef Brunner und Selina Hofmann. Silke Klett kündigte an, mehr Werbung für die Jugendblaskapelle zu machen. kagü