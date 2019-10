Jugendblaskapelle gestaltet einen "Abend der Blasmusik"

Die Jugendblaskapelle in Unterpreppach (JBK) lädt ein zum "Abend der Blasmusik".

Blasmusik, vor allem die traditionelle böhmische Musik, bestimmt den Großteil des Repertoirs der JBK. Ob Märsche, Polkas und Walzer oder neue Interpretationen - die Stückeauswahl wird ständig aktualisiert und erweitert. Aber auch Schlager und aktuelle Lieder aus Rock und Pop zählen zum Programm. Hits von den Beatles, Abba, Queen oder Medleys aus bekannten Musicals, aus Film und Fernsehen sowie anspruchsvolle Konzertstücke - das Repertoire ist sehr vielfältig, wodurch die JBK für verschiedene Arten von Auftritten gerüstet ist.

Eine Auswahl der Stücke gibt es beim "Abend der Blasmusik" zu hören. Der findet am Samstag, 19. Oktober, in der Frauengrundhalle in Ebern statt.

Happertshäuser sind auch dabei

Unter der Leitung von Dirigent Stefan Groh wird ein buntes Programm quer durch die Blasmusik geboten. Der Abend wird mitgestaltet von den Happertshäuser Musikanten unter der Leitung von Michael Ress.

Der Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. ft