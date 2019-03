Jugendblaskapelle baut auf ihr Niveau und Nachwuchs

Bei der Jahresversammlung der Jugendblaskapelle Unterpreppach standen die Neuwahlen an. Dabei wurde die gute Zusammenarbeit der bisherigen Führung bestätigt, denn nahezu alle Ämter bleiben auch für die nächsten drei Jahre gleich besetzt. Lediglich zwei Abgänge aus den Reihen der Beisitzer sind zu verzeichnen, wie der Musikverein weiter mitteilte.

Die Führungspositionen

Somit setzt sich die Vorstandschaft auch weiterhin wie folgt zusammen: Vorsitzender ist Jürgen Groh, Zweite Vorsitzende Carolin Zürl, Kassiererin Karina Klopf, Schriftführerin Jasmin Herbst; die Jugendwarte sind Tobias Schwengler und Jakob Groh; Vergnügungswart Stefan Geier, Zeugwart Melanie Hubatscheck, Ausbildungsleiter ist Stefan Groh; aktive Beisitzer: Lisa Grämer und Florian Bezdeka und Pascal Lehmann (neu); passive Beisitzer: Paul Büttner und Michael Deublein.

42 Aktive

Stefan Groh betonte in seinem Bericht als Dirigent das musikalisch gute Niveau der Jugendblaskapelle. Zurückgreifen kann er dabei auf insgesamt 42 Aktive, die die Kapelle momentan zählt. Zusätzlich sind zwölf Kinder derzeit in Ausbildung an verschiedenen Instrumenten wie etwa Querflöte, Saxophon oder Blech.

Eine gute Grundlage für die Ausbildung bildet, wie es hieß, seit vielen Jahren auch die Flötengruppe, an der momentan drei Kinder teilnehmen. Nachwuchs ist eine wichtige Säule des Vereins; daher werden immer wieder Kinder, die Interesse am Spielen eines Instrumentes haben, egal ob Blockflöte oder ein anderes Blasinstrument, gerne und jederzeit aufgenommen.

Die Jugendblaskapelle verfügt über eine solide und geordnete Finanzlage und zählt momentan 129 Mitglieder.

Der Vorsitzende Jürgen Groh gab in seinem Bericht auch den Rückblick auf 2018. Dabei wurde deutlich, dass dem Verein auch außermusikalische Aktivitäten wichtig sind, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und Abwechslung in das Vereinsleben zu bringen. So trafen sich die Musiker im letzten Jahr etwa beim Lasertag, Kanufahren oder Kegeln.

Ausblick

Die Vorschau für 2019 sieht bereits folgende Auftritte vor: ein Frühlingskonzert mit der Blaskapelle Gereuth in Untermerzbach am Samstag, 27. April; am Donnerstag, 30. Mai, Unterhaltung beim Floriansfest in Unterpreppach; am Sonntag, 9. Juni, Unterhaltung beim CSU-Familienfest am Weißfichtensee. Die weiteren Termine können auf der Homepage der Jugendblaskapelle Unterpreppach eingesehen werden. Der Verein ist im Internet unter Adresse www.jbk-unterpreppach.de zu erreichen, wie weiter mitgeteilt wurde. red