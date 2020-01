Jugendarbeiter machen sich fit am Steuer

Um stets sicher unterwegs zu sein, haben neun ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter aus der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt an einem durch den Kreisjugendring (KJR) organisierten Fahrsicherheitstraining auf dem ADAC-Gelände in Schlüsselfeld teilgenommen.

Nach einer Sicherheitseinweisung sowie einem kurzen Ausblick durch den Trainer ging es dann auch schon auf das Trainingsgelände, heißt es in einem Pressebericht des KJR. Dort erhielten die Teilnehmenden wichtige Infos zu den Themen Ladungssicherung, Sitzeinstellung und "toter Winkel". Dieser durfte dann bei engen Rangier- und Einparkübungen am eigenen Leib erfahren werden. Spaß machte den Teilnehmern besonders das anschließende Üben der Gefahrenbremsung. red