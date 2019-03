Jugendarbeit wird forciert

Zahlreiche Mitglieder konnte der Erste Vorsitzende des Schützenvereins 1965 Mitwitz, Gerhard Sander, bei der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus "Am Riegel" begrüßen. Als Höhepunkt nannte er in seinem Rechenschaftsbericht das Schützenfest mit dem "Abend der Vereine".

Breiten Raum nahm der Bericht des 1. Schützenmeisters Ralf Plack ein. Erneut waren die Schützen bei den Gau- und Bezirksmeisterschaften vertreten. Am Hauptschießen des Vereins beteiligten sich 70 Freihand- und 102 Auflageschützen. Damit konnte der Abwärtstrend etwas gestoppt werden. Auch im kommenden Jahr werde man wieder ein Hauptschießen durchführen. Dieses findet vom 27. bis 30. März und vom 1. bis 2. April statt. An der 23. Ortsmeisterschaft im Luftgewehrschießen hatten sich 13 Vereine mit 94 Teilnehmer beteiligt.

Als Hauptziel für 2019 nannte der Erste Schützenmeister, die Schüler- und Jugendarbeit zu fördern, um die Zukunft des Vereins abzusichern. Als sehr erfreulich bezeichnete er, dass im vergangenen Jahr die Schießstände komplett auf Rika-Zuganlagen umgestellt werden konnten.

Erster Jungschützenmeister Gerald Sander berichtete anschließend über die Aktivitäten der 14 Jungschützen, für die an drei Tagen in der Woche Trainingstage angeboten werden und bei denen es auch eine gute Beteiligung gab. Finanziert wird die Jugendarbeit, so Gerald Sander, ausschließlich durch Elternspenden und durch die Sparbüchse auf der Theke des Schützenhauses. Nicht zufrieden war er dagegen, dass sich am Königsschießen nur vier Jungschützen beteiligten. Traurig stimmte den Jungschützenmeister auch die Beteiligung der Schüler und Jugend an der Vereinsmeisterschaft und dass man für die Jahrgangsmeisterschaften keine Jungschützen melden konnte. Einen kurzen Bericht gab es vom 1. Böllerschützenmeister Thomas Weiß, den Bericht des 1. Scharfschützenmeisters Ulrich Friedlein verlas Achim Corfei. Informationen zum Hauptschießen und Schützenfest 2019 gaben Ralf Plack und Gerhard Sander.

Weinfahrt geplant

Der Schützenverein veranstaltet am Samstag, 29. Juni, eine Weinfahrt mit einem Reisebus nach Würzburg unter der Regie von Achim Brettel. Abfahrt ist um 8 Uhr am Schützenhaus in Mitwitz. Auf dem Programm steht ein Führung durch die Weinanlage "Würzburger Innere Leiste" mit einer Weinverkostung, von dort aus erfolgt eine kurze Wanderung in die Stadt mit anschließender Zeit zur freien Verfügung. Nach einer Kellerführung durch den historischen Holzfasskeller mit drei Weinen wird man eines der schönsten Weinfeste Frankens im Würzburger Hofgarten besuchen. Zu dieser Fahrt sind auch Freunde und Gönner herzlich eingeladen. Die Fahrtkosten inklusive Weinprobe betragen circa 30 Euro. Anmeldungen müssen bis spätestens 31. März beim Ersten Vorsitzenden Gerhard Sander erfolgen. hfm