Jugendarbeit statt Fußball

"Horizonte" heißt ein besonderer Kurs, der Jugendlichen von zwölf bis 15 Jahren die Möglichkeit gibt, in die Jugendarbeit reinzuschnuppern und sich selbst im Verhältnis zu einer Gruppe zu erleben. Die evangelische Dekanatsjugend bietet diesen Kurs in der Jugendbildungsstätte Neukirchen von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Juli an. Anmeldemöglichkeiten gibt es bei Dekanatsjugendreferent Reiner Babucke, Telefonnummer 0175/2708999, oder E-Mail an ej.dekanat.michelau@elkb.de. red