Jugendarbeit profitiert

Die Spielleute vom Spielmannszug der Feuerwehr Höchstadt holen wieder die Christbäume im Stadtgebiet ab. Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, soll seinen Christbaum deutlich sichtbar am eigenen Grundstück beziehungsweise an der Straße abstellen. Die Abholung erfolgt am Samstag, 11. Januar, ab 9.30 Uhr im Stadtgebiet mit Etzelskirchen gegen einen kleinen Unkostenbeitrag. Es wird gebeten, den Baum mit einem Tütchen zu schmücken, das zwei Euro beinhaltet. Alternativ ist eine Überweisung (IBAN DE93 7635 0000 0430 4441 66, Verwendungszweck: Name, Straße, Hausnummer) möglich. Das Geld kommt der Jugendarbeit zugute. red