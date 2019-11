Jugendarbeit gewürdigt

In geselliger Runde waren die Mitglieder der Schützengesellschaft von Burgkunstadt beim Königsessen im Hotel "Drei Kronen" vereint. Dabei steuerte im Namen des gesamten Könighauses insbesondere Schützenkönig Werner Kluge mit launigen Worten zum Gelingen des Abends bei.

Vorsitzender Thomas Horn dankte dem Königshaus, dass es den Verein stets würdig vertreten habe. Bürgermeisterin Christine Frieß dankte Mitgliedern, die sich um das Vereinsleben kümmern und bat, bei der Jugendarbeit nicht nachzulassen.

Im weiteren Teil des Abends wies Vorsitzender Horn noch darauf hin, dass die Weihnachtsfeier des Vereins am Samstag, 14. Dezember, um 16.30 Uhr im Schützenhaus stattfindet. Das Vereinsjahr wird dann sportlich am 31. Dezember, ab 9.30 Uhr, auf der Anlage in Weismain beschlossen, hier gibt es mit den Schützen aus Altenkunstadt das traditionelle gemeinsame Silvester-Tontaubenschießen. dr