Jugendarbeit ab Mittag geschlossen

Aufgrund des Jubiläumsfestes "40 Jahre Ferienprogramm" ist das Büro der Stadtjugendarbeit im Rathaus am Montag, 29. Juli, ab 12 Uhr geschlossen. Bad Kissinger Kinder können aber trotzdem am Jubiläumsfest von 14 bis 19 Uhr an der Süßigkeitenbude auf dem Rathausplatz den Ferienpass erwerben.

Ab Dienstag, 30. Juli kann der Ferienpass - den es auch für Kinder umliegender Gemeinden gibt - weiter zu den bekannten Öffnungszeiten im Büro der Stadtjugendarbeit, Rathaus, Zimmer 23, beantragt werden.

Mit dem Ferienpass können die Kinder in den Sommerferien kostenlos ins Kissinger Terrassenbad, in den Wild-Park Klaushof und ins Museum Obere Saline.Viele weitere Attraktionen können kostenlos oder mit Ermäßigung genutzt werden. Auch wieder dabei sind unter anderem Ermäßigungen für das Kissinger Kino, die Sommerrodelbahn der Wasserkuppe, das Takka-Tukka-Land, das Freizeitland Geiselwind, den Erlebnispark Schloss Thurn oder das Schwimmbad Palm Beach in Stein.

Nähere Informationen gibt es auf der städtischen Homepage unter: www.badkissingen.de/ferienprogramm.de oder unter Tel.: 0971/807 13 01. sek