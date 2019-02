Jugendämter geben Erziehungstipps

Die neuen Kurse, Veranstaltungen und mehr zu Erziehung und Familienleben des "Familien-ABC" sind jetzt online. Zu finden sind sie in der gleichnamigen App und auf der Homepage www.familien-abc.net. Darauf macht die neue Werbekampagne der Jugendämter des Landkreises Erlangen-Höchstadt und der Stadt Erlangen aufmerksam. Zusammen haben die Fachbereiche Familienbildung eine Werbekampagne mit vier Infokarten entwickelt, die neugierig auf die Angebote machen soll, teilt das Landratsamt mit.

Vier unterschiedliche Motive vom Kleinkind, dessen große Augen darum betteln, nicht pünktlich ins Bett gehen zu müssen, bis hin zum zottelige Tierpantoffeln tragenden "Pubertier" decken jede Kindesphase ab. Die Rückseite der postkartengroßen Infokarten verrät, wo Eltern sich Tipps und Tricks holen können: QR-Codes für Smartphones führen zur kostenlosen App, ein Link weist den Weg ins Netz. Auch ein Hinweis zum "Klassiker", dem gedruckten "Familien-ABC", das im März 2019 erscheint, findet sich. Rund 15 000 Karten werden in der nächsten Zeit an Ärzte, Apotheken, Bürgertreffs, Bibliotheken, Kirchengemeinden und weiteren Stellen in Landkreis und Stadt verteilt.

2018 haben die Jugendämter der Stadt Erlangen und des Landkreis Erlangen-Höchstadt eine App für Familien entwickelt. Die "Familien-ABC"-App und die dazugehörige Homepage bieten mehr als aktuelle Veranstaltungen zu Erziehung und Familienalltag, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Eine praktische Routenfunktion führt Eltern zum gewünschten Veranstaltungsort. Per Klick lassen sich Angebote, Infos und Videos rund um Familienleben und gesundes Aufwachsen in sozialen Netzwerken teilen. Im Notfall ist der richtige Ansprechpartner dank Such- und Filterfunktion schnell gefunden. So sollen Eltern auf das Abenteuer Familie schnell vorbereitet sein. red