Jugend vernetzt sich

Zwei Mal im Jahr dürfen die Jugendverbände der Stadt bei den Vollversammlungen des Stadtjugendrings mit ihren Delegierten über die Geschicke des Jugendrings mitentscheiden. Kürzlich fand hierzu die Herbstvollversammlung im Gemeindesaal St. Anna statt.

"Wir sind es wert!"

In Kleingruppen beschäftigte man sich mit der Gestaltung des gemeinsamen Jahresprogramms. Dabei wurden viele neue Ideen geboren, die dem Vorstand als Arbeitsgrundlage mitgegeben wurden. Unter dem Slogan "Wir sind es wert!" wurde von der Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ein Antrag zur Stärkung der Jugendarbeit gestellt und einstimmig angenommen. Dieser Antrag soll die Stadt Bamberg und den Stadtrat daran erinnern, dass die Finanzierung des Stadtjugendrings eine kommunale Pflichtaufgabe ist und die finanzielle Ausstattung und die Förderung der rund 40 Jugendverbände in Bamberg mit über 15 000 Jugendlichen in den nächsten Jahren massiv verstärkt werden muss.

Johannes Wicht gedankt

Auch in einer produktiven Sitzung bleibt noch genügend Zeit, um sich bei besonderen Menschen für ihren Einsatz für die Jugendarbeit zu bedanken. So auch bei Johannes Wicht, der von der Vorsitzenden Michaela Rügheimer, den beiden Geschäftführern Hanne Engert-Alt und Richard Röckelein aus seinem aktiven Einsatz verabschiedet wurde.

In knapp zweieinhalb Stunden haben die rund 40 Delegierten ihr Stimmrecht genutzt, um die Jugendarbeit in Bamberg mitzugestalten und neue Ideen zu entwickeln, aber auch um sich zu vernetzen und kennenzulernen. red