Jugend übernimmt in den Feuerwehren "enorme Verantwortung"

Auf umfangreiche Aktivitäten blickten die Jugendfeuerwehren des Landkreises bei der Delegiertenversammlung im Feuerwehrgerätehaus Lichtenfels zurück. Die Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Zweite Bürgermeisterin Sabine Rießner lobte die hervorragende Jugendarbeit der Feuerwehren im gesamten Landkreis. Die Jugendlichen übernähmen in den Wehren "jetzt schon eine enorme Verantwortung".

Kreisjugendwart und Kreisbrandmeister Tino Schamberger legte die Bilanz des vergangenen Jahres vor: In den 45 aktiven Jugendfeuerwehren des Landkreises wurden 326 Jugendliche (Vorjahr: 320) gezählt. Davon waren 218 (219) Jungen und 108 (101) Mädchen.

Für den Bereich der feuerwehrtechnischen Ausbildung seien 2934 Stunden, für allgemeine Jugendarbeit 1426 Stunden ehrenamtlich geleistet worden, so Schamberger. Der zusätzliche Zeitaufwand für die Jugendbetreuer habe sich auf 4224 Stunden belaufen. Bei zahlreichen Veranstaltungen hätten die Jugendlichen ihr Können unter Beweis gestellt. Höhepunkt sei erneut der Kreisjugendfeuerwehrtag mit Jugendleistungsmarsch in Burgkunstadt gewesen. Hier hätten allerdings nur 24 Gruppen teilgenommen. Schamberger ermunterte die Jugendwarte, künftig wieder mehr Gruppen zu melden.

Die vier besten Gruppen hätten sich in Burgkunstadt für den Bezirksleistungsmarsch qualifiziert und dort gute Platzierungen erreicht. Anstatt eines Ausflugs habe man einen gemeinsamen Tag im Waldklettergarten Banz veranstaltet. Doch nur zwölf Jugendfeuerwehren seien der Einladung gefolgt. Die Jugendlichen, die dabei waren, hätten viel Spaß gehabt. Gleiches gelte für die jährliche Fackelwanderung von Neuensee zur Hohen Asslitz.

Das feuerwehrtechnische Können hätten die Jungen und Mädchen bei einer Großübung der Jugendfeuerwehren in Hochstadt bewiesen. Rund 150 Teilnehmer aus dem gesamten Landkreis hätten hier die Übungsszenarien vom Zimmerbrand bis zum Verkehrsunfall hervorragend bewältigt, lobte der Jugendwart. Für das laufende Jahr seien erneut Aktionen der Jugendfeuerwehren auf Kreisebene geplant. So wolle man unter anderem einen Fotowettbewerb starten.

Viele Prüfungen und Tests hätten die Jugendlichen im vergangenen Jahr absolviert, sagte der Fachbereichsleiter "Wettbewerbe", Roland Dauer. 26 Teilnehmer legten ihm zufolge die bayerische Jugendleistungsprüfung ab, 195 absolvierten den Wissenstest, zehn die "Jugendflamme" in verschiedenen Stufen. Der 29. Kreisjugendfeuerwehrtag mit Jugendleistungsmarsch findet am 13. September in Lichtenfels statt. red