Jugend übernimmt Einkäufe

Philipp Bauernschubert Auch in Theinfeld ruht das öffentliche Leben wegen der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Daher haben auch die "Jungmusiker" der Trachtenkapelle Theinfeld entschieden, ehrenamtliche Einkaufshilfen, speziell für Ältere und Kranke, zu organisieren. Es entstehen dabei keine zusätzliche Kosten.

Bei wenigen Anfragen wird der Einkaufsdienst zusammen mit dem TSV Thundorf koordiniert. So sollen auch die Kassiererinnen und Kassierer in den Supermärkten einem möglichst geringen Risiko ausgesetzt werden. Die Einkäufe werden vor die Haustüre gestellt, um auch hier eine Ansteckung zu vermeiden. Die Kunden sollen sich, nachdem sie die Einkäufe bei sich zu Hause eingeräumt haben, die Hände gründlich waschen, so eine Empfehlung.

Es werden auch Medikamente aus der Apotheke abgeholt. Die Ansprechpartner für Theinfeld sind: Daniel Bretscher (mobil: 0176/363 960 32) und seine Schwester Karin Bretscher (mobil: 0151/289 058 02).

Die Mitglieder des Vorstands der Trachtenkapelle sind stolz darauf, dass sich die Bläserjugend bereit erklärt hat, für Senioren im Ort einzukaufen und damit Hilfsbereitschaft und Sinn für die Gemeinschaft beweist.