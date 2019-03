Jugend sammelt Altpapier

Die Altpapiersammlung der Fußballjugend des SV Buckenhofen findet vom 15. bis 17. März statt. Hierzu stehen auf dem Sportgelände des SVB wieder Container bereit. Gesammelt wird Papier aller Art: Zeitungen, Kataloge, Telefonbücher, Zeitschriften und Werbeprospekte, aber keine Kartonagen. Auch wenn es viel einfacher ist, das Altpapier in der Tonne vor der Haustüre zu entsorgen, hofft die Jugendabteilung des SVB, dass sich wieder viele Mitbürger an der Aktion beteiligen und in dem angegebenen Zeitraum das gesammelte Altpapier am Sportgelände abgeben. Der Erlös kommt zu 100 Prozent der Jugend zugute. red