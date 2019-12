Jugend probt für ihre eigene närrische Sitzung

Der närrische Nachwuchs der Faschingsvereinigung Meeder probt mit Freude für ihren Auftritt zur Kinder- und Jugendsitzung am 12. Januar. Einmal wöchentlich trafen sich die zirka 35 Mitwirkenden. Es fand sogar ein ganzer Probentag statt, an dem getanzt, Sketche geübt und gebastelt wurde, somit der letzte Feinschliff erfolgte.

Die Sitzung steht diesmal unter dem Motto "Junge Narren aus Film- und Fernsehen". Die Tanzbeauftragte Nina Kräußlach, die seit 15 Jahren als Tänzerin in der Faschingsvereinigung mitwirkt, arbeitet mit dem Trainerteam Verena Kräußlach, Franziska Bohl und Alina Göhring.

Die Leitung der Sketcher hat Alexander Pabst übernommen. Ihm stehen zur Seite Maria Zoll und Christoph Meiler. Alle wurden hilfreich und tatkräftig von begeisterten Narren unterstützt. Um das Basteln sowie die Versorgung mit Essen kümmerten sich am Probentag Mitglieder der Faschingsvereinigung Meeder (FVM).

Die erwachsenen Narren der FVM legten das Programm ebenfalls für die Sitzungen fest. Es werden "neue" aber auch "alt bewährte" Mitwirkende ihr bestes geben, dazu gehören die Geschwister Carmen und Claudia sowie die "Midlife Crisis".

Der Kartenvorverkauf läuft bereits seit November. Die Faschingsvereinigung wollte schließlich ermöglichen, dass Karten für die Sitzungen auch als Weihnachtsgeschenk unter dem Christbaum landen.

Der Verein hofft auf zahlreiche Besucher. Eintrittskarten können weiterhin bei Hedda Lorenz, unter der Telefonnummer 09561/6752269 (ab 18 Uhr) und bei Maria Zoll, unter der Telefonnummer 09566/1020 (zwischen 14 und 16 Uhr) bestellt werden.

Die erste Abendsitzung geht am Samstag, 11. Januar, über die Bühne, die zweite am Samstag, 18 Januar, (Beginn ist jeweils um 19 Uhr). Die Kinder- und Jugendsitzung findet am Sonntag, 12. Januar, und die Nachmittagssitzung, die um 13.30 Uhr beginnt, am Sonntag, 19. Januar, statt, alle Prunksitzungen finden in der Veranstaltungshalle Babucke statt. kagü