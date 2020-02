Jugend musiziert wieder

Nach wie vor gehört der Wettbewerb "Jugend musiziert" zu den erfolgreichsten Maßnahmen der musikalischen Jugendbildung und motiviert jedes Jahr Tausende Kinder und Jugendliche zu musikalischen Höchstleistungen. Der Deutsche Musikrat hat die musizierende Jugend Deutschlands zur Teilnahme aufgerufen, der Wettbewerb ist in diesem Jahr in der Solowertung für Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop) und in der Ensemblewertung für Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik ausgeschrieben.

Die öffentlichen Wertungsspiele des 57. Regionalwettbewerbes für Teilnehmer aus der Region Bamberg/Forchheim finden am 15. und 16. Februar in den Räumen der Städtischen Musikschule Bamberg, St.-Getreu-Straße 14, und dem Haus für Kinder und Kultur, Kaimsgasse 23, statt. Die Schirmherrschaft hat in diesem Jahr Bürgermeister Christian Lange (CSU) übernommen.

111 junge Musiker im Alter von 6 bis 18 Jahren werden sich am Wochenende der Bewertung durch insgesamt 18 überwiegend auswärtige Fachjuroren stellen. Die Besten ab der Altersgruppe (AG) II qualifizieren sich für den Landeswettbewerb, der vom 3. bis 6. April in Regensburg stattfindet. Die Landessieger ab AG III wiederum sind zum Bundeswettbewerb eingeladen. Dieses Finale wird vom 28. Mai bis 4. Juni in Freiburg im Breisgau ausgetragen.

Wer die lokalen Nachwuchsmusiker hautnah erleben möchte, ist nach folgendem Zeitplan eingeladen: Samstag, 15. Februar: 9 Uhr: Musikschule, R. 0.01: Solowertung Klavier AG Ia, V, VI; 13.30 Uhr: Musikschule, R. 0.01: Solowertung Klavier AG II; 16.50 Uhr: Musikschule, R. 0.01: Solowertung Klavier AG III; 9 Uhr: Musikschule, R. 1.01: Bläser-Ensemble; 14 Uhr: Musikschule, R. 1.01: Streicher-Ensemble (gleiche Instrumente)

17.10 Uhr: Musikschule, R. 1.01: Streicher-Ensemble (gemischte Besetzungen) AG Ib, II, IV; 19 Uhr: Musikschule, R. 1.01: Streicher-Ensemble (gemischte Besetzungen) AG V; 9 Uhr: Haus für Kinder und Kultur: Solowertung Drum-Set (Pop); 13.15 Uhr: Haus für Kinder und Kultur: Solowertung Klavier AG Ib; 17.10 Uhr: Haus für Kinder und Kultur: Solowertung Klavier AG IV.

Sonntag, 16. Februar: 9.30 Uhr: Musikschule, R. 1.01: Solowertung Gitarre (Pop).

Das ebenfalls öffentliche Preisträgerkonzert findet am Sonntag um 17 Uhr im großen Haus des E.T.A.-Hoffmann-Theaters statt. Hier wird Bürgermeister Christian Lange als Schirmherr die Urkunden übergeben.

Der Wettbewerb wird finanziert von der Stiftung der Sparkasse für Kunst, Kultur und Denkmalpflege, der Stadt und dem Landkreis Bamberg, dem Bezirk Oberfranken sowie der Stadt und dem Landkreis Forchheim. Die Organisation erfolgt durch die Städtische Musikschule Bamberg und die Kreismusikschule Bamberg. red