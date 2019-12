Jugend mit neuem Schwung

Der BDKJ-Diözesanverband hat einen neuen Mitgliedsverband: Die Diözesanversammlung hat jüngst mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit dafür gestimmt, den Verband der jungen Aktiven im Neuen Geistlichen Lied (NGL-Verband) aufzunehmen. Der Kinder- und Jugendverband hat sich vor drei Jahren im Erzbistum Bamberg gegründet und inzwischen mehr als 130 Mitglieder.

Die Jugendlichen machen in ihren Ortsgruppen vor allem gemeinsam Musik. Mit ihren Bands bereichern sie auch Gottesdienste in den Pfarrgemeinden. In anderen Diözesen gibt es den Verband nicht. Es ist seit vielen Jahrzehnten die erste Neu-Aufnahme eines stimmberechtigten Mitgliedsverbandes in den BDKJ-Diözesanverband Bamberg.

In ihren Bewerbungsreden vor der Diözesanversammlung machten die neuen Diözesanvorsitzenden Katharina Niedens, Florian Hörlein, Sonja Biller und Stefan Hofknecht deutlich, wie sie den BDKJ-Diözesanverband Bamberg in den kommenden Jahren voranbringen wollen. Zusammen mit Eva Fischer und Norbert Förster ist der BDKJ-Diözesanvorstand nun voll besetzt. Sonja Biller, die mit deutlicher Mehrheit zur neuen hauptamtlichen Diözesanvorsitzenden gewählt wurde, sieht einen Schwerpunkt ihrer künftigen Arbeit unter anderem in der Prävention von Rechtsextremismus. Mit speziellen Schulungen, etwa einem Stammtischparolen-Training, will sie junge Menschen fit machen, Zivilcourage zu zeigen, sich in Diskussionen klar zu positionieren und rechten Parolen Paroli zu bieten.

Stefan Hofknecht, der einstimmig zum neuen hauptamtlichen Diözesanvorsitzenden gewählt wurde, präsentierte eine neue BDKJ-Ideenschmiede. In dem neuen Format sollen Jugendliche zusammenkommen können, um gemeinsam niedrigschwellig Ideen zu diskutieren und zu entwickeln. Zudem will er die Gründung neuer Ortsgruppen mit einfachen Anleitungen und dem Know-how des BDKJ tatkräftig unterstützen.

Katharina Niedens und Florian Hörlein wurden beide einstimmig zu neuen ehrenamtlichen Vorsitzenden gewählt. Sie machten beide deutlich, dass sie nach den Strukturdebatten der vergangenen beiden Jahre jetzt vor allem die politische Arbeit des BDKJ-Diözesanverbandes Bamberg stärken wollen. "Die Verbände vertreten sehr gute Inhalte", sagt Katharina Niedens. "Diese Arbeit möchte ich unterstützen und mich dafür einsetzen, dass sich der BDKJ auch klar in inhaltlichen und politischen Fragen positioniert."

Florian Hörlein sieht die Jugendverbände als einen Ort, an dem Kinder und Jugendliche Demokratie direkt erleben und dadurch erlernen können - so wie er selbst als Pfadfinder bei der DPSG. red