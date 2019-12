Jugend ist der ganze Stolz

Auf die Nachwuchsarbeit ist man beim Gartenbauverein Windischenhaig und Umgebung besonders stolz. Seit nunmehr 20 Jahren engagieren sich die "Gartenwichtel" in unterschiedlicher Weise, absolvieren jährlich ein Zeltlager und belegten beim Kreiswettbewerb "Streuobst-Vielfalt - beiß rein!" den beachtlichen zweiten Platz.

An die vielen Höhepunkte in den zurückliegenden 20 Jahren wurde in der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Räther mit einer Diashow erinnert. Kreisfachberater Friedhelm Haun nannte die Jugendarbeit vorbildlich und überreichte an Jugendleiter Julian Zenk eine Geldspende.

Vorsitzender Michael Tröglen erinnerte an die vielfältigen Aktivitäten, die vom Schmücken des Osterbrunnens über Vorträge, Ausflüge bis zu Arbeitseinsätzen reichten. Zudem kümmert sich der Gartenbauverein um die Erweiterung und Pflege der Streuobstwiesen. Auch wenn die Besucherzahl bei der Premiere des vom Gartenbauverein organisierten Weinfestes etwas hinter den Erwartungen blieb, soll es im kommenden Jahr eine Neuauflage geben, da die Resonanz der Besucher durchwegs positiv war.

Erfreuliches gab es von Kassier Arnd Sesselmann: So ist das Vereinsvermögen angewachsen.

Die Bitte von Kurt Lanzendörfer, den maroden Pflanztrog und die Sitzgarnitur in Unterzettlitz zu reparieren, will Stadtrat Lothar Seyfferth an den städtischen Bauhof weitergeben.

Zu den Höhepunkten zählt alljährlich die Preisverleihung: Die Hauptpreise gingen diesmal an Harald Hilpert (Windischenhaig/Streuobstwiese), Kerstin Barth (Oberzettlitz/Gesamtensemble) und Heidi Fiedler (Windischenhaig/Vorgarten).

Auszeichnungen beim Gartenwettbewerb gab es außerdem für Robert Mertel, Sonja Popp, Günter Herold, Elke Seyferth, Jutta Wagner, Dietmar Arlt und Susann Theil.

Einen Sonderpreis erhielt Armin Rochholz, der in Unterzettlitz eine Anschlagtafel mit integriertem Insektenhotel errichtet hat. Jürgen Valentin