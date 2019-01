Jugend, Hort und Abwasser

Zu seiner nächsten Sitzung trifft sich der Marktgemeinderat Mainleus am Montag, 4. Februar, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Neben einem Vortrag zu den Ergebnissen der Jugendzukunftswerkstatt und dem Breitbandausbau steht ein Grundsatzbeschluss zur Gründung von Kinderfeuerwehren auf der Tagesordnung. Weitere Themen sind der Neubau eines Kinderhorts mit 15 Plätzen durch die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Mainleus, die Erweiterung des Kinderhorts am Rathaus, die Neukalkulation der Abwassergebühren, Kanaluntersuchungen in Mainleus und Pölz und die Fertigstellung gemeindlicher Bauvorhaben. red