Jugend für Politik motivieren

Bei der Jahresversammlung des CSU-Ortsverbandes Hochstadt betonte Ortsvorsitzende Stefanie Kneipp im Hinblick auf die Kommunalwahlen in zwei Jahren, dass der Ortsverband derzeit vor der Aufgabe stehe, mehr junge Leute für eine Mitgliedschaft in der CSU und für die politische Arbeit zu motivieren. Dies sei notwendig, um den Ortsverband zukunftsfest zu machen.

Neben den Berichten der Vorstandschaft erhielten die Mitglieder von Bürgermeister Thomas Kneipp Einblicke in die derzeitigen kommunalen Projekte. Landrat Christian Meißner berichtete außerdem von seiner politischen Arbeit im Landkreis und Bezirk. Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung langjähriger Mitglieder. So konnte die Vorsitzende zusammen mit Landrat Meißner drei Mitglieder für ihr Engagement im Ortsverband und in der CSU mit Ehrungsurkunden auszeichnen. Besonderer Dank ging an Brigitte Bergmann und Michael Stöcker für ihre 40-jährige Mitgliedschaft.

Die Vorsitzende hob im Besonderen die Leistungen von Michael Stöcker hervor, der sich vor allem durch sein Wirken im Ortsverband verdient gemacht habe.

Die Ortsvorsitzende wies zuletzt auf zwei wichtige Verbandstermine hin: Am 19. Juli werde es ein Bürgergespräch mit MdL Jürgen Baumgärtner geben und am 24. August finde wieder das Schmiedswäldlafest statt. red