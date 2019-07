Jugend für Naturschutz

In der diesjährigen Jugendosternacht der Katholischen Jugend Scheßlitz und des BDKJ im Dekanat Hallstadt-Scheßlitz kamen fast 700 Euro zusammen, die jetzt dem Bund Naturschutz Bamberg übergeben wurden. Neben der Kollekte in der Jugendosternacht wurden auch der Erlös aus dem Osterfrühstück sowie diverse kleinere Spenden dazu gebündelt. Abschließend rundete der BDKJ im Dekanat Hallstadt-Scheßlitz das Ganze noch zu einer runden Summe auf. Die Jugendlichen wollen mit der Spende deutlich machen, wie wichtig ihnen die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit sind, heißt es in der Mitteilung. red