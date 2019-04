Jugend feiert in St. Anna

Am Ostersonntag, 21. April, findet die Jugendosternacht um 5 Uhr in St. Anna statt. Das diesjährige Motto lautet "Zurück in die Zukunft". Veranstalter ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Kooperation mit dem Jugendamt der Erzdiözese, Dekanat Forchheim. Zelebrant ist Regionaldekan Martin Emge, die musikalische Gestaltung übernimmt in diesem Jahr die NGL-Band "Spontan". Im Anschluss erwartet alle Gottesdienstbesucher ein gemeinsames Osterfrühstück im Pfarrsaal von St. Anna. red