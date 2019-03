Jugend fährt nach Israel

Israel, das Heilige Land zwischen Mittelmeer und Jordanien ist das Ziel, das der Kreisjugendring für Jugendliche aus dem Landkreis Bad Kissingen kostengünstig anbietet. Direkt am Toten Meer findet während der Osterferien vom 14. bis 23. April der erste Teil der Jugendbegegnungsmaßnahme statt. Derzeit sind noch sieben Plätze für 14- bis 17-Jährige frei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Begegnungen und Gespräche

Am tiefsten Punkt der Erde, 416 Meter unter dem Meeresspiegel, liegt in absolut reizvoller Umgebung der Bad Kissinger Partnerlandkreis Tamar. Von dort aus werden die Teilnehmer Ausflüge in die nähere Umgebung unternehmen, wie zum Beispiel in die Negev-Wüste, nach Jerusalem, Tel Aviv, Haifa oder See Genezareth. Auch wird mit den Gastgebern das Pessach-Fest gefeiert. Interessante Begegnungen und Gespräche, Infos über Land und Leute aber auch Shopping und Baden gehören zum Besuchsprogramm. Im Sommer, vom 27. Juli bis 6. August, kommt es zum Gegenbesuch der israelischen Jugendlichen in Bad Kissingen. Geplant sind dann Ausflüge in die Rhön inklusive Sommerrodelbahn, Hochseilgarten, Wasserskifahren und nach Würzburg.

Vorbereitungstreffen

Im März wird ein Vorbereitungstreffen durchgeführt. Dabei werden Informationen über den geplanten Jugendaustausch besprochen. Eine gemeinsame Programmplanung für den Sommeraufenthalt im August ist vorgesehen.

Weitere Infos gibt es beim Kreisjugendring Bad Kissingen, Tel.: 0971/801 70 10, oder unter www.kjr-kg.de. Anmeldeschluss ist Freitag, 8. März.Die Flyer für die Jugendbegegnungsmaßnahmen wurden an die Schulen und Gemeinden im Landkreis verteilt, können aber auch noch beim Kreisjugendring angefordert werden. red