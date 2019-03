Jugend ändert - Grüne laden ein

"Die Freitags-Demos von FridaysForFuture zeigen: Die junge Generation ist nicht bereit der Tatenlosigkeit der Politikergeneration ihrer Eltern zuzusehen", so die Grünen Bamberg Land in einer Pressemitteilung. Zusammen mit der Ortsgruppe Litzendorf haben sie drei junge Erwachsene eingeladen, die dabei mit positivem Beispiel voran gehen, um mehr von ihren Forderungen/Konzepten zu erfahren: Moritz Angstwurm, 21 Jahre, Mitorganisator "FridaysforFuture" Bamberg; Landtagsabgeordneter Benjamin Adjei, 28 Jahre, Sprecher für Digitalisierung; Malte Gallée, 25 Jahre, Kandidat für das Europaparlament. Die jungen Impulsgeber fordern eine Politik ein, die so radikal ist, wie es die Probleme unserer Zeit verlangen. Sie machen Mut, sich einzumischen und sie stehen für Veränderung, ob in Europa, Bayern oder vor Ort. Die Öffentlichkeit ist hierzu am Mittwoch, 6. März, 19 Uhr, nach Pödeldorf in das Lokal Bella Puglia (Schammelsdorfer Straße) eingeladen. red