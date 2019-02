Jürgen Schnös Vorsitzender

Der Musikverein 1972 Zell am Ebersberg hat einen neuen Vorsitzenden. In der Jahresversammlung übernahm Jürgen Schnös das Amt von Uschi Roppelt-Gehring, die den Verein 13 Jahre erfolgreich leitete. Uschi Roppelt-Gehring erklärte, sie verlasse das Amt mit einem lachenden und einen weinenden Auge. Eingangs hatte sie einen Blick zurückgeworfen, erinnerte an die neuen Regenjacken für die Musikanten und bedauerte, dass die Musiker den Proberaum im Kindergarten von Zell ab Juni/Juli für ungewisse Zeit räumen müssen. Mit Bürgermeister Stefan Paulus sei eine Übergangslösung gefunden worden. Von der intensiven Probenarbeit berichtete Dirigent Pascal Cieplik. Sehr erfolgreich fand er das Probewochenende bei denen mit Dozenten das Sommerkonzert erarbeitet wurde. Daher war er äußerst zufrieden mit dem Open Air, das dann kurzfristig in der Kirche abgehalten werden musste; ebenso mit dem Adventskonzert. Laut Andrea Echaniz-Gerhard wird im Moment auf den Instrumenten Klarinette, Saxophon, Trompete und Tenorhorn ausgebildet. Die Schülerkapelle "KlangGäng" hatte vier Auftritte, für die es ebenfalls ein Probenwochenende gab. Der nächste Auftritt ist beim Kinderfasching am Rosenmontag im Sportheim.

Kassier Jürgen Schnös zog positive Bilanz. Britta Gonnert und Paul Amend bestätigten akkurate Kassenführung. Entlastung erfolgte. Der neue Vorstand wurde einstimmig gewählt. Neu sind als Vorsitzender Jürgen Schnös sowie Jessica Luge als Kassier. Bestätigt wurden die stellvertretende Vorsitzende Carola Gebhardt, Schriftführerin Andrea Echaniz-Gerhard, sowie der Großteil des bisherigen Vorstands- und Ausschussteams. red