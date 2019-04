Jürgen Panzer wird SK-Vize

Der Vorsitzende der SK Kösten, Udo Rudel, freute sich auf der Frühjahrs-Kreissitzung, dass der Kreis wieder drei Schießwarte hat und der Schießbetrieb geordnet weiterlaufe. Besonders lobte der Kreisvorsitzende Roland Lowig, der sich bei der Findung der Kreisschießwarte sehr eingesetzt hat.

Als Beauftragter des Sozialwerks des BSB konnte Udo Rudel von einer Zahlung von 1500 Euro für einen Notfall berichten. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Jürgen Panzer und als Beisitzer Roland Lowig einstimmig gewählt.

Vorsitzender Udo Rudel gab noch den Termin zum Kreisschießen am 13.und 14. April in Michelau bekannt. Am 5.Mai findet die Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen statt. Am 25.Mai gibt es einen Vortrag über das Versicherungswesen des BSB ab 19 Uhr in der Kulturhalle Lettenreuth. hkla