Jürgen Körnlein stellt in der Klinik aus

Die Fördergesellschaft Klinik Fränkische Schweiz und das Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz laden ein zur Ausstellung von Jürgen Körnlein in der Klinik Fränkische Schweiz, Feuersteinstraße 2, in Ebermannstadt. Die Vernissage zur Ausstellung "Gott - Die Suche Mensch - Die Suche" ist am Donnerstag, 10. Oktober, um 18 Uhr. Die Gemälde sind bis Sonntag, 16. Februar, zu sehen. Im Rahmen der Ausstellung gibt es die Möglichkeit am Sonntag, 1. Dezember, 16 Uhr, an einer meditativen Führung zu den Gemälden teilzunehmen. Am letzten Ausstellungstag wird um 10 Uhr ein Gottesdienst mit den Gemälden und Texten (mit Jürgen Körnlein) gefeiert, anschließend ist Finissage mit Führung gegen 11 Uhr. red