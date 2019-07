Jürgen Hennemann tritt in Ebern wieder an

Jürgen Hennemann tritt als Bürgermeister in Ebern wieder an. Die SPD Ebern nominierte den Amtsinhaber einstimmig, wie aus einer Mitteilung des Ortsvereins vom gestrigen Donnerstag hervorgeht. Mit einem Herausforderer wird es Hennemann auf jeden Fall zu tun haben. Die CSU hat ihren Vorsitzenden Sebastian Ott als Kandidaten aufgestellt.

Vorsitzender Eckart Roeß berichtete bei einer Versammlung aus der Vorstandssitzung, dass der amtierende Bürgermeister Jürgen Hennemann wieder antritt und ihn der Vorstand einstimmig nominiert habe. "Mit Jürgen Hennemann haben wir einen Bürgermeister, der die Stadt Ebern erfolgreich leitet und voranbringt." Das sei an vielen Projekten zu sehen, die auf die Zukunft ausgerichtet seien, so der Vorsitzende.

Roeß nannte die Stärkung der Schulstadt, die Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden, die Baunach-Allianz, die Musikschule, den Ausbau der Betreuungseinrichtungen durch Notgruppen und Bau einer neuen Kindertagesstätte auf dem ehemaligen Berufsschulareal, die solide Haushaltsführung mit Schuldenabbau bis zum aktuellen Gewerbesteuereinbruch sowie die Schaffung einer offenen Willkommenskultur in Ebern.

Sein Einsatz rund um die Uhr sei vorbildlich, lobte der Vorsitzende. "Du bist immer ansprechbar." Dazu kämen die vielen unzähligen Gespräche mit Bürgern, Bauwerbern, Gewerbetreibenden und Behörden. Es sei ein Witz, wenn der Bürgermeister so hingestellt werde, als würde er nichts auf die Reihe bekommen, ärgerte sich Eckart Roeß über kritische Aussagen.

"Jürgen Hennemann hat Weichen in eine gute Zukunft für Ebern gestellt", sagte er. Von wegen zu viele Entscheidungen in nichtöffentlicher Sitzung: "So viele Informationen gab es von der Stadt noch nie." Das VG-Blatt sei neu aufgelegt worden, Information erfolge umfassend.

Selbstkritisch gaben sich Bürgermeister Jürgen Hennemann und der Ortsvereinsvorsitzende Eckart Roeß aber auch. Es gebe immer Stellschrauben, an denen es etwas zu verbessern gibt.

Jürgen Hennemann stellte die Bilanz des Jahres 2018 als Beispiel seiner inzwischen fünfjährigen Amtszeit vor. "Was angekündigt wurde, wird auch angepackt", fasste er zusammen. Er listete zahlreiche Projekte auf.

"Ich stelle mich gerne noch einmal für das Amt zur Verfügung, da mir die Aufgabe, Ebern voranzubringen und weiterzuentwickeln, sehr am Herzen liegt und auch Spaß macht", erklärte Jürgen Hennemann unter dem Beifall der Anwesenden. Er fügte aber auch noch an, dass noch viel zu tun und das Angefangene umzusetzen sei. "Ich will nicht, dass jemand anderes die Früchte der angefangenen Projekte erntet. Das möchte ich schon selbst tun und weiter gestalten", so Hennemann.

Er bedauerte, dass viele Verfahren sehr langwierig seien. Nicht alles stehe in der Macht des Bürgermeisters. Zum Beispiel die angekündigte Verlagerung der Landesbaudirektion. Das, was die Stadt habe beeinflussen können, sei schnell gegangen, etwa der Umbau und der Einzug ins alte Rathaus. red