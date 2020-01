Jürgen Apfel leitet AOK-Beirat

Zum Jahresbeginn hat turnusgemäß der Vorsitz im Beirat der AOK-Direktion Coburg gewechselt: Versichertenvertreter Jürgen Apfel hat von Patrick Püttner, Vertreter der Arbeitgeber, für dieses Jahr die Leitung des ehrenamtlichen Gremiums übernommen, heißt es in einer Pressemitteilung der AOK.

"Wichtig ist für mich eine gute regionale Gesundheitsversorgung", betont Jürgen Apfel. Damit trifft der Beiratsvorsitzende auch die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen. Laut einer Umfrage, die von der AOK in Auftrag gegeben wurde, wünschen sich 95 Prozent einen Hausarzt in ihrer Nähe. Erst danach folgen in ihrer Bedeutung Einkaufsmöglichkeiten (93 Prozent) und Internet (90 Prozent) sowie Krankenhäuser und Schulen mit jeweils 87 Prozent.

"Unsere Versicherten erwarten zu recht für sich eine erreichbare und passgenaue Gesundheitsversorgung. Den dafür nötigen Handlungsspielraum für regionale Vertragslösungen und Versorgungsoptionen werden wir als Vertreter der AOK-Versichertengemeinschaft vom Gesetzgeber auch weiterhin einfordern", sagt Jürgen Apfel. red